Али Асадов собрал госкомиссию: обсудили крушение самолета AZAL в Казахстане

Государственная комиссия рассмотрела ряд важных и актуальных вопросов, в том числе вопросы, связанные с оказанием необходимой помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы. Министру здравоохранения Теймуру Мусаеву поручено совместно с казахстанской стороной оказать этим лицам медицинскую помощь.

Было отмечено, что проведена работа по установлению личности погибших в результате авиакатастрофы. Отдан приказ принять срочные меры по проведению необходимой работы с семьями и родственниками пострадавших.

Было отмечено, что через «Горячую линию», созданную в Международном аэропорту Гейдар Алиев, членам семей и родственникам пассажиров разбившегося самолета была предоставлена вся информация, им оказана психологическая и другая необходимая поддержка.