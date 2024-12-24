Али Асадов собрал госкомиссию: обсудили крушение самолета AZAL в Казахстане
25 декабря состоялось заседание государственной комиссии, созданной по расследованию причин авиакатастрофы указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Председатель комиссии, премьер-министр Али Асадов сообщил, что Алиев взял расследование инцидента под личный контроль.
Государственная комиссия рассмотрела ряд важных и актуальных вопросов, в том числе вопросы, связанные с оказанием необходимой помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы. Министру здравоохранения Теймуру Мусаеву поручено совместно с казахстанской стороной оказать этим лицам медицинскую помощь.
Было отмечено, что проведена работа по установлению личности погибших в результате авиакатастрофы. Отдан приказ принять срочные меры по проведению необходимой работы с семьями и родственниками пострадавших.
Было отмечено, что через «Горячую линию», созданную в Международном аэропорту Гейдар Алиев, членам семей и родственникам пассажиров разбившегося самолета была предоставлена вся информация, им оказана психологическая и другая необходимая поддержка.
Участники комиссии также отметили, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с казахстанскими коллегами расследует причины инцидента и ведет расследование.
Была поставлена задача регулярно информировать общественность о ходе расследования. Отмечено, что при необходимости и на основании согласия врачей приняты соответствующие меры по организации эвакуации на родину граждан Азербайджана, пострадавших в результате авиакатастрофы и в настоящее время находящихся на лечении в Актау.
Отмечено, что поддерживаются постоянные тесные контакты и совместная работа с казахстанскими коллегами на уровне членов правительства по вопросам оказания необходимой помощи пострадавшим и решения других вытекающих из этого вопросов.
Членам комиссии поручили провести соответствующую работу в пределах своих полномочий.