Захарова «от всего сердца» желает мира Азербайджану и Армении

«Мне кажется, в первую очередь надо исходить из того, что руководство нашей страны направило новогодние поздравления лидерам закавказских стран, в том числе и Армении.

И там есть и пожелания. И учитывая, что речь идет и о контактах вот таких вот в контексте предстоящих праздников между главами государств и правительств, там все изложено от государства государству. Ну как и каждому братскому народу, а армянский народ, конечно, братский народ, так и всем жителям Южного Кавказа, я желаю и благополучия, и мира, и процветания, и преодоления вызовов существующих. Мира хочется всем пожелать, но это, конечно, выходит за пределы только одного региона.

Хочется пожелать мира всем. Это искренне, от всего сердца, и, поверьте, выстрадано. А если говорить в прикладном плане, переводя на дипломатический язык, то, конечно, Россия, как и прежде, готова оказывать всемерное содействие армяно-азербайджанской нормализации, продвижению экономической и транспортной связанности, установлению отношений и доверия, взаимной выгоды в регионе через целый ряд мер, которые уже намечены и которые нужно реализовать», - сказала Захарова.