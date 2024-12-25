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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Захарова «от всего сердца» желает мира Азербайджану и Армении

20:14 1582

Россия, «как и прежде», готова оказывать «всемерное содействие армяно-азербайджанской нормализации», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, в первую очередь надо исходить из того, что руководство нашей страны направило новогодние поздравления лидерам закавказских стран, в том числе и Армении.

И там есть и пожелания. И учитывая, что речь идет и о контактах вот таких вот в контексте предстоящих праздников между главами государств и правительств, там все изложено от государства государству. Ну как и каждому братскому народу, а армянский народ, конечно, братский народ, так и всем жителям Южного Кавказа, я желаю и благополучия, и мира, и процветания, и преодоления вызовов существующих. Мира хочется всем пожелать, но это, конечно, выходит за пределы только одного региона.

Хочется пожелать мира всем. Это искренне, от всего сердца, и, поверьте, выстрадано. А если говорить в прикладном плане, переводя на дипломатический язык, то, конечно, Россия, как и прежде, готова оказывать всемерное содействие армяно-азербайджанской нормализации, продвижению экономической и транспортной связанности, установлению отношений и доверия, взаимной выгоды в регионе через целый ряд мер, которые уже намечены и которые нужно реализовать», - сказала Захарова.

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