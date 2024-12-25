Россия вторит Азербайджану и Армении: Минская группа больше не нужна
21:09 2595
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все структуры Минской группы ОБСЕ подлежат роспуску.
«Американские и французские сопредседатели МГ ОБСЕ прекратили общение с российскими в феврале 2022 гола. Этот формат изначально был заблокирован Западом», - сказала Захарова.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал конструктивной идею президента Азербайджана Ильхама Алиева роспуска Минской группы ОБСЕ.
December 25, 2024
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