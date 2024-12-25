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Украину могут защитить от России без НАТО

21:53 1806

США и европейские страны могут предоставить Украине гарантии безопасности, схожие со статьей Устава НАТО о коллективной обороне, но без принятия ее в состав организации. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

В материале отмечается, что Киев стремится получить гарантии безопасности в виде членства в Североатлантическом альянсе. Однако действующий американский президент Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп хотели бы избежать вступления Украины в военный блок, пока идут боевые действия и сразу же после их завершения.

По мнению журналистов, будущей администрации США придется учитывать позицию РФ по вопросу принятия Украины в НАТО.

В то же время авторы статьи подчеркнули, что возможное вступление Киева в организацию стало бы «неуклюжим политическим инструментом» для урегулирования конфликта. Причина заключается в том, что предоставление той или иной стране членства в военном блоке представляет собой затяжной процесс.

Как считают обозреватели, Вашингтон и его союзники имеют «более эффективные пути» предоставления Киеву гарантий безопасности. Например, американские и украинские власти могут заключить договор о взаимной безопасности, аналогичный соглашениям между США и Южной Кореей или США и Израилем.

Первый договор предполагает, что Вашингтон обязан оказать Сеулу поддержку в случае нападения извне. Второе соглашение, в свою очередь, предусматривает «корректирующие действия» со стороны американского правительства в случае агрессии третьей стороны против Израиля.

«Эти подходы, которые способствовали созданию продолжительных периодов относительной стабильности и мира, могли бы стать моделями того, что может быть предложено Украине на будущих переговорах», — говорится в публикации.

Из нее следует, что еще одним вариантом развития событий является принятие Украины в Европейский союз (ЕС). В региональном содружестве действует правило, по которому страны — члены должны оказать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами, если одно из государств — участников организации подверглось нападению.

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