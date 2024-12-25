РФ и Иран могут подписать новое соглашение накануне инаугурации Трампа

Российская Федерация и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве. Это произойдет накануне инаугурации Дональда Трампа в президенты США, пишет издание Newsweek.

Как пишет издание, новый договор между Тегераном и Москвой свидетельствует о попытке двух стран «объединить силы» на фоне изоляции на мировой арене.

Вероятно, договор с Ираном разрабатывается уже много лет. Ведь в конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение будет готово для подписания в ближайшее время и «формализует приверженность сторон к тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности».

Новый двусторонний договор должен заменить 20-летнее стратегическое соглашение, которое было подписано между странами в 2001 году и продлено в 2020 году. Он будет содержать обещания о сотрудничестве в сферах энергетики, производства, транспорта и сельского хозяйства.