Фантастические прогнозы от КСИР

Израиль «определенно исчезнет» в течение ближайших лет, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции, контр-адмирал Али Фадави, сообщает Tasnim.

В беседе с журналистами во время посещения выставки научных достижений КСИР в среду контр-адмирал Али Фадави обрушился с критикой на Израиль в связи с его действиями в секторе Газа. «Учитывая начавшийся процесс, режим, известный как сионистский режим, определенно не будет существовать в ближайшие несколько лет», - сказал он.

Назвав Израиль «самым жестоким режимом в мире из-за зверств, совершенных им за последние 15 месяцев», он заявил, что «тирания никогда не будет длиться вечно».