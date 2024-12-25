Украинцев научили летать на французских истребителях
Во Франции завершилась полугодовая подготовка украинских пилотов и наземного персонала для истребителей Dassault Mirage 2000-5F. Об этом сообщает группа поддержки Украины French Aid to Ukraine на своей странице в соцсети X.
"После шести месяцев обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F подготовка завершилась", – говорится в сообщении.
Напомним, СМИ писали, что Франция передаст Украине от двенадцати до двадцати истребителей Mirage в 2025 году.
Первая их партия должна быть поставлена до 30 марта. До тех пор французские команды должны обеспечить оперативную переподготовку пилотов ВСУ, соответствующее повышение квалификации механиков и оружейников.