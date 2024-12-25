Прекратилось электроснабжение между Финляндией и Эстонией: подозревают китайцев
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Сегодня днем остановилось электроснабжение подводным кабелем Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, пишет финское издание Yle. Когда это произошло, над кабелем проплывало китайское судно Xin Xin Tiang, вышедшее из Санкт-Петербурга.
Xin Xin Tiang — судно-близнец NewNew Polar, которое повредило газопровод Balticconnector в 2023 году.
Обе страны соединяет еще один электрический кабель – Estlink 1, но его емкость вдвое меньше.
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