Прекратилось электроснабжение между Финляндией и Эстонией: подозревают китайцев

Сегодня днем остановилось электроснабжение подводным кабелем Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, пишет финское издание Yle. Когда это произошло, над кабелем проплывало китайское судно Xin Xin Tiang, вышедшее из Санкт-Петербурга.

Xin Xin Tiang — судно-близнец NewNew Polar, которое повредило газопровод Balticconnector в 2023 году.

Обе страны соединяет еще один электрический кабель – Estlink 1, но его емкость вдвое меньше.