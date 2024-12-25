Правда о сбитом самолете AZAL

То, что называют черным ящиком, - это совсем не ящик, и никогда не черный: это окрашенная в яркий оранжевый цвет (как раз для скорейшего обнаружения) сфера, максимально защищающая контрольный прибор-самописец, на котором зафиксированы технические параметры полета и переговоры экипажа как с землей, так и между собой. Вместе с данными наземных служб и результатами анализа повреждений самолета информация черного ящика позволяет достаточно точно воспроизвести обстоятельства авиационного происшествия.

При разборе трагедии с самолетом авиакомпании AZAL важно опираться не на скоропалительные версии, которых в подобных случаях в избытке, а на объективные параметры полета и состояния борта. В распоряжении Авиационной администрации Казахстана оказался черный ящик, что имеет ключевое значение.

Обычно CAA – гражданская администрация той страны, на территории которой произошло авиапроисшествие, привлекает к сотрудничеству в расследовании представителей производителя самолета, в данном случае речь идет о бразильской компании Embraer, поскольку важно понимать, как поведение авиационного аппарата и его механизмов повлияло на исход происшествия, даже если исключаются собственно технические причины. Для производителей это важно, чтобы увеличить параметры выживаемости самолетов, а комиссия по расследованию происшествия получает важный дополнительный угол зрения.

Политической остроты данной трагедии добавляет то обстоятельство, что рейс осуществлялся в воздушную зону, где в этот день шла работа средств ПВО по украинским БПЛА. Пожары и разрушения от прилета дронов фиксировались во Владикавказе, где был поврежден верхний этаж торгового центра, есть видео сбитого дрона в Ингушетии, а в Чечне секретарь Совбеза республики сообщил о том, что «информация о том, что беспилотники поразили какой-либо объект, не соответствует действительности.

«Все было сбито!» При этом сообщений о введении в действие плана «Ковер» - закрытие воздушного пространства, аэропортов и перенаправление рейсов в другие аэропорты - не наблюдалось.

Эти обстоятельства увеличивают вероятность того, что самолет AZAL, на крыльях и фюзеляже которого обнаружены пробоины неизвестного происхождения, оказался жертвой срабатывания средств ПВО, которые в последнее время усилили защиту Грозного.

От казахстанских и, возможно, бразильских экспертов потребуется известная смелость в случае, если эта версия найдет свое подтверждение. Но единственный способ увеличить безопасность полетов и избежать трагедий впредь – выяснить и публично огласить правду.