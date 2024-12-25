USD 1.7000
EUR 1.7677
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
Новость дня
Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Сторонники Асада устроили засаду и убили полицейских

09:57 4126

В провинции Тартус 14 сотрудников сирийского МВД погибли, попав в засаду. Об этом сообщил министр Мохаммед Абдель Рахман, передает AFP.

Мохаммед Абдель Рахман

Кроме того, новый министр внутренних дел Сирии сообщил в Telegram, что еще 10 сотрудников полиции получили ранения от «остатков» правительства Асада в Тартусе. В ответ он пообещал принять жесткие меры против «любого, кто осмелится подорвать безопасность Сирии или поставить под угрозу жизни ее граждан».

The Guardian пишет, что ранее сирийская полиция ввела ночной комендантский час в городе Хомсе после беспорядков, связанных с демонстрациями, которые, по словам местных жителей, возглавляли представители религиозных меньшинств - алавиты и шииты. По словам министра информации аль-Омара, волнения спровоцированы распространенной в соцсетях видеозаписью сожжения при взятии Алеппо в конце ноября алавитской святыни - могилы шейха Абу Абдаллы аль-Хасиби.

На днях стало известно, что сирийские власти договорились с повстанческими группами об их роспуске. Группировки объединят в одну организацию под эгидой министерства обороны. В то же время к этому соглашению не присоединилась группировка курдов – так называемые «Сирийские демократические силы», которых поддерживают США.

Госдеп: Готовы помочь Азербайджану и Казахстану
Госдеп: Готовы помочь Азербайджану и Казахстану
13:39 151
Половина демократов прогнулась перед Трампом, половина – закопалась в песок
Половина демократов прогнулась перед Трампом, половина – закопалась в песок наша корреспонденция
12:13 1506
Правда о сбитом самолете AZAL
Правда о сбитом самолете AZAL наше послесловие
09:45 9920
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе обновлено 12:02
12:02 2102
Глава МИД Казахстана позвонил Джейхуну Байрамову
Глава МИД Казахстана позвонил Джейхуну Байрамову
11:53 1123
Три землетрясения на Каспии
Три землетрясения на Каспии
11:35 1738
Сторонники Асада устроили засаду и убили полицейских
Сторонники Асада устроили засаду и убили полицейских
09:57 4127
Если президента сверхдержавы выставляют дураком…
Если президента сверхдержавы выставляют дураком… по ту сторону океана
09:32 4900
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
25 декабря 2024, 10:34 11901
Психологи, врачи и спасатели МЧС Азербайджана направлены в Актау
Психологи, врачи и спасатели МЧС Азербайджана направлены в Актау фото; видео
08:45 2223
Россия вторит Азербайджану и Армении: Минская группа больше не нужна
Россия вторит Азербайджану и Армении: Минская группа больше не нужна ВИДЕО
25 декабря 2024, 21:09 7207

ЭТО ВАЖНО

Госдеп: Готовы помочь Азербайджану и Казахстану
Госдеп: Готовы помочь Азербайджану и Казахстану
13:39 151
Половина демократов прогнулась перед Трампом, половина – закопалась в песок
Половина демократов прогнулась перед Трампом, половина – закопалась в песок наша корреспонденция
12:13 1506
Правда о сбитом самолете AZAL
Правда о сбитом самолете AZAL наше послесловие
09:45 9920
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе обновлено 12:02
12:02 2102
Глава МИД Казахстана позвонил Джейхуну Байрамову
Глава МИД Казахстана позвонил Джейхуну Байрамову
11:53 1123
Три землетрясения на Каспии
Три землетрясения на Каспии
11:35 1738
Сторонники Асада устроили засаду и убили полицейских
Сторонники Асада устроили засаду и убили полицейских
09:57 4127
Если президента сверхдержавы выставляют дураком…
Если президента сверхдержавы выставляют дураком… по ту сторону океана
09:32 4900
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
25 декабря 2024, 10:34 11901
Психологи, врачи и спасатели МЧС Азербайджана направлены в Актау
Психологи, врачи и спасатели МЧС Азербайджана направлены в Актау фото; видео
08:45 2223
Россия вторит Азербайджану и Армении: Минская группа больше не нужна
Россия вторит Азербайджану и Армении: Минская группа больше не нужна ВИДЕО
25 декабря 2024, 21:09 7207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться