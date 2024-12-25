Сторонники Асада устроили засаду и убили полицейских

Кроме того, новый министр внутренних дел Сирии сообщил в Telegram, что еще 10 сотрудников полиции получили ранения от «остатков» правительства Асада в Тартусе. В ответ он пообещал принять жесткие меры против «любого, кто осмелится подорвать безопасность Сирии или поставить под угрозу жизни ее граждан».

The Guardian пишет, что ранее сирийская полиция ввела ночной комендантский час в городе Хомсе после беспорядков, связанных с демонстрациями, которые, по словам местных жителей, возглавляли представители религиозных меньшинств - алавиты и шииты. По словам министра информации аль-Омара, волнения спровоцированы распространенной в соцсетях видеозаписью сожжения при взятии Алеппо в конце ноября алавитской святыни - могилы шейха Абу Абдаллы аль-Хасиби.

На днях стало известно, что сирийские власти договорились с повстанческими группами об их роспуске. Группировки объединят в одну организацию под эгидой министерства обороны. В то же время к этому соглашению не присоединилась группировка курдов – так называемые «Сирийские демократические силы», которых поддерживают США.