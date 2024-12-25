Крушение самолета AZAL: заявление Кремля

До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета под Актау «было бы неверно», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

* * * 12:14 Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал «спекуляцией» сообщения об обстреле упавшего в Актау самолета.



«Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления — это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды», — сказал он. Ашимбаев подчеркнул, что ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан не заинтересованы скрывать информацию. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев же заявил, что «делать выводы о происхождении отверстий на упавшем в Казахстане самолете на основе предварительных данных преждевременно». «Преждевременных заявлений делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны. Есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы. Пока голословно что-либо говорить не могу», — сказал он. Бозумбаев также сообщил, что власти страны завели уголовное дело по факту крушения, а на место уже прибыли криминалисты и эксперты гражданской авиации, которые должны провести расследование: «В рамках возбужденного уголовного дела проведут экспертизы при взаимодействии со службами сопредельных государств».

* * * 11:13 Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал поручения по усилению авиационной безопасности: «Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний… Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем». Спасательные службы завершили поиски. 38 человек погибли, 29 госпитализированы. Всем пострадавшим проведены обследования и оказана необходимая помощь. Привлечены специалисты из Астаны, МЧС РФ и санавиации Азербайджана. Родственникам оказывают поддержку с размещением, трансфером и питанием. Ожидается прибытие представителей авиационных властей Бразилии и Embraer для расследования.

* * * 10:55 При крушении самолета AZAL в Актау погиб 13-летний школьник Магомедали Фарид оглу Еганов. Об этом рассказали в средней школе № 27 Баку, где учился мальчик. Ученик восьмого класса Магомедали скончался вчера в больнице. Среди жертв авиакатастрофы также брат и сестра из села Судуроба Гусарского района Али и Хадиджа Алимирзоевы (2002 и 2005 г.р.). На борту самолета находились 67 человек, среди них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Из них погибли 38, выжили 29 человек.

* * * 10:37 12 выживших пассажиров самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный, потерпевшего крушение в Актау, сегодня будут доставлены в Азербайджан. 7 человек, состояние которых удовлетворительное, прилетят обычным рейсом, 5 пассажиров, состояние которых средней тяжести, доставят специальным самолетом МЧС в сопровождении выделенной бригады врачей. В акимате Мангистауской области сообщили, что установлена личность одной из пострадавших в авиакатастрофе в городе Актау. «Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана», - говорится в сообщении. На данный момент под наблюдением врачей находятся 20 пациентов, из них шесть в реанимации. Двое пациентов переведены в отделение травматологии. МЧС Казахстана сообщает, что в Актау начали разбирать конструкции самолета Azerbaijan Airlines. В ликвидации последствий задействованы 306 человек. По данным МЧС, также привлечены кинологи. «По уточненным данным, обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и три члена экипажа. Опознаны тела 7 человек», - говорится в сообщении МЧС Казахстана. Организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL. Об этом сказала заместитель пресс-секретаря генсека Стефани Трембле. «Генеральный секретарь глубоко опечален известием об авиакатастрофе на западе Казахстана, повлекшей многочисленные жертвы, включая граждан Азербайджана, Казахстана и России», - говорится в заявлении.

* * * 10:16 На место катастрофы прибыли представители производителя Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия), сообщает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.