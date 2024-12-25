Байден дал поручение Пентагону: ускорить поставку оружия Украине

Президент США Джо Байден поручил Пентагону наращивать поставки вооружений в Украину, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины», — сказал Байден, добавив, что за последние месяцы Вашингтон передал ВСУ «сотни ракет ПВО, и еще больше на подходе».

Сообщение о предыдущей передаче Украине вооружения появилась на сайте Пентагона 2 декабря. Объем пакета составил $725 млн. Среди прочего в него вошли боеприпасы для NASAMS, ракеты «Стингер», артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.