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Пять журналистов убиты при ударе Израиля по центру Газы

11:17 891

Израиль атаковал автомобиль телеканала «Аль-Кудс» в центре сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе правительства Палестины.

Уточняется, что ЧП произошло в лагере Нусейрат.

«Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по машине с оборудованием для прямых трансляций телеканала «Аль-Кудс», — указано в сообщении.

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