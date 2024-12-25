Пять журналистов убиты при ударе Израиля по центру Газы
11:17 891
Израиль атаковал автомобиль телеканала «Аль-Кудс» в центре сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе правительства Палестины.
Уточняется, что ЧП произошло в лагере Нусейрат.
«Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по машине с оборудованием для прямых трансляций телеканала «Аль-Кудс», — указано в сообщении.
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