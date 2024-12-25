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Трамп обещает канадцам и гренландцам райскую жизнь

11:26 1252

В случае присоединения Канады к США налоги в стране могут снизиться более чем на 60%, заявил избранный американский президент Дональд Трамп.

«Если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги снизятся более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении так, как ни одна другая страна в мире», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

То же самое, по его словам, относится и к Гренландии, население которой хочет стать частью США. Трамп отметил, что датский остров необходим Вашингтону «в целях национальной безопасности».

Трамп также упомянул «замечательных солдат Китая», которые «с любовью, но незаконно» эксплуатируют Панамский канал, в «ремонт» которого США вложили «миллиарды долларов».

Впервые Трамп заявил о желании присоединить Канаду к США в начале декабря. Это произошло во время разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Республиканец пояснил, что такой вариант возможен, если введенные им 25-процентные пошлины «убьют» канадскую экономику.

Тему Панамского канала, который был построен США в начале XX века и передан Панаме в 1999 году, Трамп затронул 22 декабря. Политик подчеркнул, что его администрация не допустит, чтобы канал «попал не в те руки». По его словам, плата за его использование для США является слишком высокой. В ответ на это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панама не отдаст канал США. «Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению», — подчеркнул он.

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