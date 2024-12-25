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Три землетрясения на Каспии

11:35 1743

В Каспийском море в течение нескольких часов зафиксировано три землетрясения.

Согласно сообщению Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда первых подземных толчков (26 декабря 02:03 по местному времени) составила 3. Очаг землетрясения залегал на глубине 63 километров.

Еще одно землетрясение на Каспии произошло утром 26 декабря 07:28. Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Третье за сегодня землетрясение произошло в 10:52 по местному времени. Очаг землетрясения магнитудой 3,4 залегал на глубине 30 километров.

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