Три землетрясения на Каспии
В Каспийском море в течение нескольких часов зафиксировано три землетрясения.
Согласно сообщению Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда первых подземных толчков (26 декабря 02:03 по местному времени) составила 3. Очаг землетрясения залегал на глубине 63 километров.
Еще одно землетрясение на Каспии произошло утром 26 декабря 07:28. Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.
Третье за сегодня землетрясение произошло в 10:52 по местному времени. Очаг землетрясения магнитудой 3,4 залегал на глубине 30 километров.