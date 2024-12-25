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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе

обновлено 12:02
12:02 2108

Сегодня в 12:00 на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память погибших при крушении самолета AZAL вблизи города Актау.

Движение всех транспортных средств на улицах было приостановлено, приспущены государственные флаги.

В результате крушения авиалайнера из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По поручению президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин катастрофы. В Актау работает азербайджанская делегация, в состав которой входят министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора и другие лица.

В соответствии с распоряжением главы государства 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

* * * 11:45

В 12:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана будет объявлена минута молчания.

Будет почтена память погибших при авиакатастрофе в Актау.

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