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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Глава МИД Казахстана позвонил Джейхуну Байрамову

11:53 1128

Главы МИД Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Мурат Нуртлеу обменялись соболезнованиями в связи с гибелью граждан двух стран при крушении пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров. По информации ведомства, телефонный разговор был инициирован казахстанской стороной.

Мурат Нуртлеу выразил искренние соболезнования семьям погибших, дружественному и братскому азербайджанскому народу.

По словам Нуртлеу, с первых минут после трагедии службы чрезвычайных ситуаций Казахстана были полностью мобилизованы и участвовали в ликвидации последствий катастрофы, а для расследования причин крушения самолета была создана следственная группа, принимаются соответствующие меры.

Джейхун Байрамов в свою очередь поблагодарил казахстанского коллегу и выразил соболезнования семьям погибших граждан, дружественному и братскому Казахстану. Он также выразил признательность за оказанную поддержку.

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