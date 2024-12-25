Российских генералов планировали взорвать пауэрбанком и папкой с документами

ФСБ заявила, что предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных МО РФ и задержала четырех подозреваемых.

В ведомстве утверждают, что задержанные готовили теракты по заданию украинских спецслужб. Им грозит пожизненный срок лишения свободы.

Один из исполнителей планировал прикрепить бомбу, замаскированную под пауэрбанк, к служебному авто военного. Он прибыл в Москву из Украины через Молдову и Грузию под видом депортированного.

Другого военного планировали взорвать бомбой, замаскированной под папку с документами. По этому делу задержаны двое.

Четвертый задержанный москвич собирал данные о местах жительства и работы высокопоставленных военных и их семей.

Компоненты бомб поставлялись в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.