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Половина демократов прогнулась перед Трампом, половина – закопалась в песок

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
12:13 1520

Я поймал себя на мысли, что читатели haqqin.az могли устать от бесконечного упоминания Дональда Трампа в каждой публикации. Но что поделать, если он стал главным ньюсмейкером не только в Америке, но и в мире, а его победа на выборах была главным событием уходящего года.

Но на пороге 2025-го вы вправе спросить: а что американские демократы, они, вообще, живы? И каковы перспективы их реанимации? Где Камала Харрис, с именем которой было связано столько надежд?

История гласит, что проигравший кандидат в президенты обычно уходит в тень, но не опускает руки, а продолжает политическую активность. Митт Ромни после проигрыша 2012 года купил себе недвижимость в штате Юта и стал проводить время с многочисленными внуками, но потом собрался с силами и победил на выборах в Сенат. Хиллари Клинтон удалилась в леса под Нью-Йорком, а потом, зализав раны, принялась разрабатывать ряд важных проектов и писать книги.

Камале Харрис прочат участие в выборах в Сенат в 2026 году от Калифорнии, и там она действительно имеет все шансы на успех

Американской традицией было то, что проигравший кандидат больше не пробует пробиться в Белый дом. Так было до удивительного возвращения в 2024 году Дональда Трампа после того, как он проиграл выборы 2020 года. Но с именем Трампа вообще связано много парадоксов, которые, на мой взгляд, не имеют логичного объяснения.

Камала Харрис недавно выступила со своей первой речью после проигрыша. Она призвала своих сторонников, в первую очередь молодых, сплотиться и противостоять авторитаризму Трампа. Но сама предпочла не отвечать на вопрос, захочет ли повторить свой подвиг в 2028 году.

Политологи говорят, что у нее есть ряд преимуществ по сравнению с любым другим кандидатом от демократов на выборах через четыре года. Она стала известным в стране политиком. За 107 дней спринта на выборах после того, как Байден снял свою кандидатуру, Харрис с блеском провела свою кампанию, и никто не может упрекнуть ее ни в чем. Обвиняют Байдена, о котором говорят, что он «убил собственную кампанию и подорвал кампанию Камалы Харрис».

Харрис не только никто не критикует, но если верить политическому сайту 538, у нее сейчас более высокий рейтинг среди демократов, чем когда она объявила о своем выдвижении.

Обвиняют Байдена, о котором говорят, что он «убил собственную кампанию и подорвал кампанию Камалы Харрис»

И тем не менее ее участие в выборах 2028 года маловероятно. Америка и до этого была не слишком готова получить президента-женщину. А после того как на выборах проиграли две дамы, новая попытка будет, скорее всего, обречена на провал. Особенно с учетом того, что Демократическая партия переживает разброд и шатания, и неизвестно, сможет ли она оправиться за ближайшие четыре года.

Демократов обвиняет в элитарности, в том, что она слишком прислушивалась к голосу леваков в университетских кампусах и «не жила интересами простого народа». А после столь унизительного поражения на выборах практически среди всех групп населения лидеры демократов, за редким исключением, вообще ушли в никуда. Как написало издание Politico, «Демократическая партия стала напоминать страуса, который спрятал голову в песок». Другие сравнивают ее со «слишком самодовольной и ленивой коалой».

Камале Харрис прочат участие в выборах в Сенат в 2026 году от Калифорнии, и там она действительно имеет все шансы на успех. Нынешнему губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому остается два года на этом посту, и одно из распространенных мнений в Америке заключается в том, что именно он поведет демократов на выборах 2028 года. Его имя фигурировало и в списках потенциальных кандидатов и на этих выборах. В июне 2024 года британский журнал The Economist назвал Гэвина Ньюсома одним из возможных замен Джозефа Байдена в качестве кандидата от Демократической партии США на выборах президента США. Однако в этот раз он решил не выставлять свою кандидатуру и явно взял курс на участие в выборах 2028 года.

57-летний Ньюсом – один из наиболее непримиримых врагов Трампа. Он сразу после выборов созвал специальную сессию калифорнийских законодателей, которая недавно состоялась в Сакраменто. Ее цель была защита прогрессивной политики штата в сфере климатических изменений, обеспечение репродуктивных прав женщин и противодействие планам 47-го президента провести депортацию миллионов нелегальных иммигрантов. «Калифорния готова драться, чтобы защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа», - объявил губернатор.

Ньюсом пока является региональным, а не общенациональным лидером

Энергичный, фотогеничный и красноречивый Ньюсом весьма популярен среди американцев, прежде всего молодых, но эта популярность распространяется прежде всего на либерально настроенных избирателей. И неизвестно, оценит ли его таланты красное (от цвета Республиканской партии) болото. Достаточно посмотреть на карту последних выборов. Синим цветом Демпартии закрашены лишь Тихоокеанское побережье - штаты Калифорния, Орегон, Вашингтон, а на северо-западе - Новая Англия и все штаты северо-востока страны. А посреди гигантское пространство, словно засеянное клюквой, его следовало бы назвать Deep State — глубинным государством, а не группу заговорщиков в интерпретации Трампа.

Так что Ньюсом пока является региональным, а не общенациональным лидером. Помимо него есть и еще ряд потенциальных кандидатов в президенты от демократов. Это популярный губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер и Колорадо Джаред Полис. Все они объединились в непартийную группу тех, кто намерен противостоять угрозе демократии Трампа. Низовой эшелон партии, а также поддерживающая демократов «большая пресса» призывает всех противников Трампа защищать «синие города», в которых они имеют большинство.

Однако пока все эти усилия выглядят не слишком убедительно из-за противоречий в рядах членов Демократической партии. Значительное число избранных в Конгресс демократов настроены на то, чтобы начать договариваться с администрацией Трампа. Другие считают их подлыми ренегатами и говорят, что прогибаться под президента, который пообещал стать диктатором, - преступление. «Демократы ни в коем случае не должны искать общую почву с Трампом», - пишет автор The Washington Post Дженнифер Рубин.

Пока большинство авторитетов партии занимает страусиную позицию, шансы на реанимацию демократов будут оставаться низкими. Защитникам либеральных ценностей остается лишь надеяться на то, что в ближайшие четыре года дуэт Трампа с Илоном Маском наломает столько дров, что от республиканцев отвернутся не только яйцеголовые с двух побережий, но и реднеки из Айдахо и Айовы. Но, как показывает мировой опыт, авторитарные режимы так просто не сдают своих позиций.

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