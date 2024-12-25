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Россиянин протаранил военкомат

12:29 1222

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области РФ вечером 25 декабря автомобиль въехал в здание военного комиссариата. Об этом рассказал мэр города Алексей Соколов.

По его словам, водитель протаранил ворота и въехал в двери главного входа военкомата, а затем поджег внедорожник. Мэр назвал водителя «очередной жертвой украинских мошенников». Его задержали, добавил Соколов.

Поджигатель «пояснил, что действовал по указанию неустановленных лиц, с которыми общался по телефону», рассказал чиновник.

Ранее «Медиазона» сообщала, что с 13 по 24 декабря россияне устроили не менее 50 поджогов банков, полицейских машин, почтовых отделений и других объектов под влиянием телефонных мошенников. Как минимум шестерых задержанных за поджоги обвинили в терроризме. ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что в России за последние десять дней совершили более 40 поджогов и взрывов по заданию мошенников.

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