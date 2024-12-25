На что надеется Москва в переговорах с Трампом по Украине

Россия готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа об Украине, в Москве надеются, что Белый дом вникнет в «первопричины конфликта». Об этом сообщил на пресс-конференции глава МИДа Сергей Лавров, передает РБК.

По мнению российского министра, перемирие — «это путь в никуда», Москву не устроят «пустые разговоры». России нужны юридические договоренности, которые будут фиксировать условия обеспечения безопасности страны, в том числе нерасширение НАТО на восток, утверждает Лавров.