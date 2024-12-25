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Лавров дает «ценные советы» Украине

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Украине следует провести выборы, «если она хочет легитимного президента». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «легитимность (президента Украины Владимира) Зеленского закончилась». Зеленский в ответ на это сам назвал Путина «нелегитимным президентом Российской Федерации».

Пятилетний президентский срок Зеленского формально истек 20 мая. При этом конституция страны указывает, что президент должен исполнять свои обязанности до избрания нового главы государства. Проведение очередных выборов было отложено из-за военного положения в стране.

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