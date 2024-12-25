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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Заявления президента AZAL

13:03 1840

Выживших в авиакатастрофе пассажирского самолета Embraer 190, летевшего по маршруту Баку - Грозный, планируется доставить в Азербайджан во второй половине дня. Об этом заявил журналистам президент AZAL Самир Рзаев.

По его словам, причины инцидента расследуются, общественность будет проинформирована о результатах.

Президент AZAL отметил, что в настоящее время проводится детальное расследование причин аварии: «Обнаружен черный ящик. Расшифровка черного ящика будет осуществляться в соответствии с законодательством».

К сожалению, во время крушения погибли два опытных пилота и бортпроводница, заявил журналистам Самир Рзаев. Он отметил, что «самолет был капитально отремонтирован в октябре, прошел техосмотр и эксплуатировался опытными пилотами, которые налетали более 15 тысяч часов. Тем не менее причины инцидента расследуются».

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