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Лавров рассказал о «коварных планах» Франции

13:15 742

Франция по закрытым каналам несколько раз обращалась к России с предложением помочь наладить диалог по Украине, причем без участия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю, — утверждает Лавров. — Вот, например, не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что «ни слова об Украине без Украины».

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