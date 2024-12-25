Пашинян отправил Григоряна в Петербург
13:29 276
Армению на заседании Высшего совета ЕАЭС представит вице-премьер правительства республики Мгер Григорян. Возглавляемая им делегация отбыла в Санкт-Петербург, где пробудет 25-26 декабря.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее в очередной раз был выявлен коронавирус, планирует принять участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи.
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