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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Пашинян отправил Григоряна в Петербург

13:29 276

Армению на заседании Высшего совета ЕАЭС представит вице-премьер правительства республики Мгер Григорян. Возглавляемая им делегация отбыла в Санкт-Петербург, где пробудет 25-26 декабря.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее в очередной раз был выявлен коронавирус, планирует принять участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи.

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