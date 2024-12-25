Госдеп: Готовы помочь Азербайджану и Казахстану

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау 25 декабря. Об этом он написал в X.

«С прискорбием восприняли новость о крушении самолета «Азербайджанских Авиалиний» в Казахстане. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы готовы помочь Казахстану и Азербайджану», - говорится в публикации.