Госдеп: Готовы помочь Азербайджану и Казахстану
13:39 211
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау 25 декабря. Об этом он написал в X.
«С прискорбием восприняли новость о крушении самолета «Азербайджанских Авиалиний» в Казахстане. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы готовы помочь Казахстану и Азербайджану», - говорится в публикации.
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