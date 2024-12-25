Омбудсмены Азербайджана и Казахстана создали рабочую группу

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева, связавшись с Уполномоченным по правам человека Казахстана Артуром Ластаевым, попросила держать в центре внимания вопрос принятия необходимых мер для погибших и нуждающихся в лечении в результате крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» близ города Актау. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

Было отмечено, что с целью установления прямого и непрерывного контакта создана рабочая группа в составе сотрудников институтов омбудсменов Казахстана и Азербайджана, а также обеспечен обмен необходимой информацией. Вопросы, связанные с происшествием, находятся в центре внимания, общественности будет предоставлена дополнительная информация.