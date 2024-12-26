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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Пезешкиан и Мирзиёев позвонили Алиеву

14:29 1233

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Мирзиёев выразил соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших в авиакатастрофе, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.

Главе государства также позвонил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Президент Ирана выразил соболезнования президенту Азербайджана и членам семей погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.

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