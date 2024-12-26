Пезешкиан и Мирзиёев позвонили Алиеву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Мирзиёев выразил соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших в авиакатастрофе, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.
Главе государства также позвонил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Президент Ирана выразил соболезнования президенту Азербайджана и членам семей погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.