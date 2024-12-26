Турция бесплатно передаст Казахстану беспилотники

В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что по итогам переговоров с турецкой компанией Baykar был подписан протокол о безвозмездной передаче беспилотников, передает Ulysmedia.kz.

Сообщается, что беспилотные авиасистемы Bayraktar Kalkan, Bayraktar Mini и боеприпасы Mosquito-X будут переданы Казахстану для испытаний.

В 2024 году в казахстанской армии будут созданы подразделения для работы с беспилотными авиационными системами. Уже на вооружении есть беспилотники Wing Loong, Skylark и турецкий ANKA, который успешно прошел испытания.