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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
Новость дня
Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы

видео
14:51 5000

Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга рассказал ТАСС о бортпроводнице, которая, по его оценке, в критический момент продолжала отлично выполнять свои обязанности, проявив стойкость и мужество.

«Бортпроводница, которая ближе к летчикам была, вообще держалась, хотя ситуация была, тем более для женщины, ужасная. Она держалась. Все свои функции, обязанности, которые она должна была выполнить в такой ситуации, она их выполняла», - рассказал Рахимов.

«По ее команде я послушался и прижался к спинке», - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что свою работу «она выполнила на отлично». «Когда женщина говорит тебе «успокойтесь» - помню, мужчина там что-то бунтовал - конечно, нужно сохранять спокойствие. Она на азербайджанском говорила в основном, успокаивала людей», - сказал собеседник агентства.

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