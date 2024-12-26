Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил на своей странице в Facebook, что не будет участвовать в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Пашинян сообщил, что 23 декабря у него был выявлен положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим 23 и 24 декабря армянский премьер, по его словам, находился на самоизоляции и работал из дома. На следующий день Пашинян сказал, что результат теста уже отрицательный и он возвращается к обычному рабочему режиму. При этом премьер-министр отметил, что консультировался с коллегами по вопросу поездки в Санкт-Петербург. В итоге Армению на заседании Высшего совета ЕАЭС представляет вице-премьер правительства республики Мгер Григорян.

В Кремле до последнего надеялись на участие премьер-министра Армении в заседании ЕАЭС в режиме видеоконференции.

В этой истории неясно, почему Пашинян не уточнил сразу, будет ли он участвовать в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

В этом году Армения председательствует в Евразийском экономическом союзе, и по правилам заседание Совета глав государств союза должно было пройти в стране, которая его возглавляет, то есть в Армении. Однако проведение саммита в Ереване оказалось под вопросом из-за ордера на арест российского президента Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом в Гааге. Армения как член этого суда теоретически обязана арестовать его на своей территории.

С другой стороны, у Пашиняна ухудшились отношения и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Премьер Армении недавно заявлял, что не поедет в Минск, пока Лукашенко является президентом Беларуси. Соответственно, о визите Лукашенко в Армению не могло быть и речи. По вышеперечисленным причинам проведение саммита Евразийского экономического союза в Ереване было поставлено под сомнение. В конце ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит, запланированный на 26 декабря, все же состоится, но по просьбе армянской стороны он пройдет на территории России и будет проходить под председательством Армении. Спустя несколько дней Пашинян уточнил в парламенте, что лично принял такое решение, подчеркнув, что «не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Армении».