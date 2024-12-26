Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил на своей странице в Facebook, что не будет участвовать в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Пашинян сообщил, что 23 декабря у него был выявлен положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим 23 и 24 декабря армянский премьер, по его словам, находился на самоизоляции и работал из дома. На следующий день Пашинян сказал, что результат теста уже отрицательный и он возвращается к обычному рабочему режиму. При этом премьер-министр отметил, что консультировался с коллегами по вопросу поездки в Санкт-Петербург. В итоге Армению на заседании Высшего совета ЕАЭС представляет вице-премьер правительства республики Мгер Григорян.
В Кремле до последнего надеялись на участие премьер-министра Армении в заседании ЕАЭС в режиме видеоконференции.
В этой истории неясно, почему Пашинян не уточнил сразу, будет ли он участвовать в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.
В этом году Армения председательствует в Евразийском экономическом союзе, и по правилам заседание Совета глав государств союза должно было пройти в стране, которая его возглавляет, то есть в Армении. Однако проведение саммита в Ереване оказалось под вопросом из-за ордера на арест российского президента Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом в Гааге. Армения как член этого суда теоретически обязана арестовать его на своей территории.
С другой стороны, у Пашиняна ухудшились отношения и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Премьер Армении недавно заявлял, что не поедет в Минск, пока Лукашенко является президентом Беларуси. Соответственно, о визите Лукашенко в Армению не могло быть и речи. По вышеперечисленным причинам проведение саммита Евразийского экономического союза в Ереване было поставлено под сомнение. В конце ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит, запланированный на 26 декабря, все же состоится, но по просьбе армянской стороны он пройдет на территории России и будет проходить под председательством Армении. Спустя несколько дней Пашинян уточнил в парламенте, что лично принял такое решение, подчеркнув, что «не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Армении».
Что касается заражения Пашиняна коронавирусом, то премьер-министр Армении не раз использовал его как предлог для отказа от визита в Россию. Так, в 2020 году президент России Владимир Путин пригласил Пашиняна на парад в Москве, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса парад был перенесен на июнь, и Путин придавал особое значение участию иностранных лидеров. Однако в начале июня Пашинян сообщил в социальных сетях, что «вместе со всеми членами своей семьи заражен коронавирусом», но надеется выздороветь и принять участие в параде к 24 июня.
Спустя 5-6 дней Пашинян вновь заявил в Facebook, что он и его семья полностью излечились от вируса и приобрели «сильный иммунитет». Однако медицинские эксперты усомнились в его быстром выздоровлении и заявили, что это противоречит научным данным о течении заболевания.
Впоследствии, за несколько дней до парада, Пашинян направил Путину письмо, в котором сообщил, что не сможет посетить Москву из-за коронавируса. В то время в Армении и России возникли подозрения, что Пашинян мог использовать вирус как оправдание для отказа от поездки.