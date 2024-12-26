И Палестина соболезнует Азербайджану
Лидер Палестины Махмуд Аббас направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Азербайджана и семьям погибших", - говорится в письме.
*** 15:35
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Актау (Казахстан), сообщает агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний».