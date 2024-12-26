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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
Новость дня
Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

И Палестина соболезнует Азербайджану

обновлено 15:55
15:55 1595

Лидер Палестины Махмуд Аббас направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Азербайджана и семьям погибших", - говорится в письме.

*** 15:35

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Актау (Казахстан), сообщает агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний».

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15:28 2464
В Бакинском аэропорту установили стенд в память о жертвах крушения самолета AZAL
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16:10 2091
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