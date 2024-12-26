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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

В Бакинском аэропорту установили стенд в память о жертвах крушения самолета AZAL

фото; видео
16:10 2092

В Баку установлен памятный стенд в честь пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку – Грозный.

Как сообщает haqqin.az, стенд был установлен у южного входа в Терминал 2 Бакинского аэропорта. Посетители кладут на стенд цветы, а также читают молитвы за упокой душ погибших.

Сотрудники различных государственных и частных организаций прибыли в аэропорт, чтобы почтить память погибших в катастрофе.

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