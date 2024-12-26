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Россия может попытаться захватить часть Эстонии

16:21 1801

Россия может попытаться захватить восточную часть Эстонии, пишет издание Politico.

Издание отмечает, что около четверти населения Эстонии (1,4 миллиона) – этнические русские: «Большинство из них имеют эстонское гражданство и интегрированы, но Кремль неоднократно под предлогом защиты русской диаспоры начинал военные действия. Так было в Грузии, Молдове и Украине.

Беспокойство заключается в том, что Кремль может разыграть ту же карту и попытаться захватить восточную Эстонию, населенную большим количеством этнических русских, а затем заставить НАТО начать глобальную войну в ответ. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО относительно совместной обороны не имеет смысла», – пишет Politico.

В материале отмечается, что Третья мировая война вполне может начаться в городе Нарве, который расположен на границе Эстонии и РФ.

По данным издания, россияне постоянно устраивают там различные провокации: от глушения спутниковой навигации до похищения пограничных демаркационных буев, пропаганды, беспилотников наблюдения и жужжащих дирижаблей с буквой Z.

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