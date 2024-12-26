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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

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17:00 5146

В правительстве Азербайджана подтвердили, что причиной крушения лайнера «Азербайджанских авиалиний» стала российская ракета, сообщает Euronews.

Источник в правительстве Азербайджана рассказал телеканалу, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах.

Данные предварительного расследования подтвердили, что российская ракета над Грозным стала причиной трагедии в Актау.

Азербайджанские правительственные источники эксклюзивно подтвердили Euronews в четверг, что российская ракета класса «земля-воздух» стала причиной крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау в среду.

По словам источников в правительстве, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время беспилотной авиации над Грозным, и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.

Правительственные источники заявили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

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