Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев направил в редакцию haqqin.az заявление о произошедшей трагедии крушения самолета AZAL. Дипломат возлагает ответственность за трагическое крушение на российскую сторону. Представляем вниманию читателей позицию посла без изменений и сокращений.

* * * 25 декабря 2024 года произошла трагедия, всколыхнувшая весь мир. Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. На борту самолета Embraer E190 находились 67 человек, из которых, благодаря профессиональным действиям членов экипажа, выжило 29 человек, включая двоих детей. Сегодня в Азербайджанской Республике объявлен день траура. Посольство Украины присоединяется к соболезнованиям, которые уже выразили многочисленные дипломатические миссии, аккредитованные в Азербайджанской Республике, в частности, посольства Великобритании, США, ЕС, Германии, Италии, Турции, Бельгии, Литвы, Израиля, Венгрии и других. Это - большая трагедия всего азербайджанского народа, которая вызывает боль и скорбь далеко за пределами региона. Сейчас в мире активно обсуждается одна из версий, которая получает все больше подтверждений в медиа. По предварительным данным, самолет мог быть поражен российской системой противовоздушной обороны «Панцирь-С1», что подтверждается многочисленными фото и видео обломков самолета с места трагедии. Это могло повлиять на маршрут самолета и в итоге привести к ужасающим последствиям. Если такая версия подтвердится, это станет еще одним красноречивым свидетельством террористической деятельности России как государства-агрессора на международной арене.