Посол Украины в Азербайджане: «Самолет мог быть поражен российской ПВО «Панцирь-С1»
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев направил в редакцию haqqin.az заявление о произошедшей трагедии крушения самолета AZAL. Дипломат возлагает ответственность за трагическое крушение на российскую сторону. Представляем вниманию читателей позицию посла без изменений и сокращений.
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25 декабря 2024 года произошла трагедия, всколыхнувшая весь мир. Самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. На борту самолета Embraer E190 находились 67 человек, из которых, благодаря профессиональным действиям членов экипажа, выжило 29 человек, включая двоих детей.
Сегодня в Азербайджанской Республике объявлен день траура. Посольство Украины присоединяется к соболезнованиям, которые уже выразили многочисленные дипломатические миссии, аккредитованные в Азербайджанской Республике, в частности, посольства Великобритании, США, ЕС, Германии, Италии, Турции, Бельгии, Литвы, Израиля, Венгрии и других. Это - большая трагедия всего азербайджанского народа, которая вызывает боль и скорбь далеко за пределами региона.
Сейчас в мире активно обсуждается одна из версий, которая получает все больше подтверждений в медиа. По предварительным данным, самолет мог быть поражен российской системой противовоздушной обороны «Панцирь-С1», что подтверждается многочисленными фото и видео обломков самолета с места трагедии. Это могло повлиять на маршрут самолета и в итоге привести к ужасающим последствиям. Если такая версия подтвердится, это станет еще одним красноречивым свидетельством террористической деятельности России как государства-агрессора на международной арене.
Россия уже давно зарекомендовала себя как страна-террорист. Мы помним трагедию с самолетом президента Польши Леха Качиньского в Смоленске в 2010 году, относительно причин которой все еще остаются вопросы. В 2014 году весь мир был ошеломлен сбитием российской ракетой «Бук» пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 над временно оккупированной территорией Украины. Тогда погибли 298 невинных людей. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, которое стало продолжением длившейся с 2014 года российской агрессии против нашего государства, Россия атакует мирные города, гражданскую инфраструктуру Украины, целенаправленно убивая гражданских, включая женщин и детей, и пытаясь погрузить наших людей в темноту и холод, уничтожая нашу энергетику. Это государство и его режим постоянно демонстрируют презрение и пренебрежение человеческими жизнями и международным правом.
Международное сообщество должно еще больше объединиться и усилить совместные усилия, чтобы остановить российскую агрессивную войну против Украины, принудить Россию восстановить территориальную целостность Украины и установить долгосрочный справедливый мир, а также безопасность для региона и планеты в целом, что сделает невозможным дальнейшие трагедии.
Мир внимательно следит за работой комиссии, созданной для расследования авиакатастрофы в Казахстане. Мы призываем всех причастных к расследованию действовать с максимальной смелостью, беспристрастно и решительно. Назвать виновных в этой трагедии – это не просто вопрос справедливости для семей погибших, это долг перед будущими поколениями. Только четкая и последовательная ответственность за такие действия может предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.
Мы выражаем поддержку руководству и народу Азербайджана и надеемся, что все обстоятельства трагедии будут установлены, а виновные будут привлечены к ответственности. Это важно не только для восстановления справедливости, но и для укрепления безопасности во всем мире.