Украина уничтожила в Курске высокопоставленных российских офицеров
17:33 1669
В результате удара ВСУ по командному пункту 810-й бригады российской армии во Льгове Курской области России погиб заместитель командира бригады и еще 17 российских военнослужащих, большинство - офицеры штаба.
Удар был нанесен 25 декабря. Российская сторона утверждала, что бойцы ВСУ якобы обстреляли мирных жителей.
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