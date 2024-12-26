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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
Новость дня
Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Хаттаб возглавил разведку

17:53 925

Новые власти Сирии назначили Анаса Хаттаба главой Службы общей разведки.

В Сирии сейчас сформировано временное правительство, которое возглавляет лидер свергнувшей Башара Асада группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа.

В настоящее время обязанности во временном правительстве распределены следующим образом: премьер-министр Мухаммед аль-Башир, министр иностранных дел Эсаад Хасан Шейбани, министр внутренних дел Мухаммед Абдуррахман, министр юстиции Шади аль-Вейси, министр информации Мухаммед Якуб аль-Омар, министр здравоохранения Махир Шара, министр сельского хозяйства и ирригации Мухаммед Таха аль-Ахмад, министр образования и профессиональной подготовки Незир Мухаммед аль-Кадири, министр местных властей и услуг Мухаммед Абдуррахман Муслим, министр по делам пожертвований Хусам Хадж Хусейн, министр высшего образования Абдулмуним Абдулхафиз, министр экономики и торговли Басиль Абдулазиз и глава Управления по делам женщин Айша аль-Дибс.

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Хаттаб возглавил разведку
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Аэропорты Москвы ограничили работу из-за воздушной угрозы
Аэропорты Москвы ограничили работу из-за воздушной угрозы
17:37 1343
Украина уничтожила в Курске высокопоставленных российских офицеров
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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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09:45 15676
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий
15:28 2469
В Бакинском аэропорту установили стенд в память о жертвах крушения самолета AZAL
В Бакинском аэропорту установили стенд в память о жертвах крушения самолета AZAL фото; видео
16:10 2102
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