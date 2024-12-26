Хаттаб возглавил разведку
Новые власти Сирии назначили Анаса Хаттаба главой Службы общей разведки.
В Сирии сейчас сформировано временное правительство, которое возглавляет лидер свергнувшей Башара Асада группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа.
В настоящее время обязанности во временном правительстве распределены следующим образом: премьер-министр Мухаммед аль-Башир, министр иностранных дел Эсаад Хасан Шейбани, министр внутренних дел Мухаммед Абдуррахман, министр юстиции Шади аль-Вейси, министр информации Мухаммед Якуб аль-Омар, министр здравоохранения Махир Шара, министр сельского хозяйства и ирригации Мухаммед Таха аль-Ахмад, министр образования и профессиональной подготовки Незир Мухаммед аль-Кадири, министр местных властей и услуг Мухаммед Абдуррахман Муслим, министр по делам пожертвований Хусам Хадж Хусейн, министр высшего образования Абдулмуним Абдулхафиз, министр экономики и торговли Басиль Абдулазиз и глава Управления по делам женщин Айша аль-Дибс.