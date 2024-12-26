Лукашенко иронизирует над Пашиняном
18:02 1007
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал организовать доставку армянской делегации в Минск, комментируя информацию о том, что армянская делегация не приедет на саммит ЕАЭС в Минск.
«А что за проблема? Вам до Минска далеко? Или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», – сказал Лукашенко.
December 26, 2024
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