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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования
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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Лукашенко иронизирует над Пашиняном

видео
18:02 1007

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал организовать доставку армянской делегации в Минск, комментируя информацию о том, что армянская делегация не приедет на саммит ЕАЭС в Минск.

«А что за проблема? Вам до Минска далеко? Или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», – сказал Лукашенко.

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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
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15:28 2470
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16:10 2102
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