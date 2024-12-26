Лукашенко иронизирует над Пашиняном

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал организовать доставку армянской делегации в Минск, комментируя информацию о том, что армянская делегация не приедет на саммит ЕАЭС в Минск.

«А что за проблема? Вам до Минска далеко? Или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», – сказал Лукашенко.