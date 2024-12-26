Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
Израиль наносит массированные удары по объектам хуситов в Йемене во время выступления лидера хуситов Абдель-Малека Аль-Хуси.
Среди целей аэропорт Саны и порт Ходейда, а также нефтяные объекты и электростанции, которые используются проиранскими прокси.
В аэропорту Саны (Йемен) прозвучали мощные взрывы. Согласно йеменским источникам, речь идет об израильской атаке. Она проходит в ходе выступления лидера хуситов Абдула Малика аль-Хуси.
По данным, поступающим из Йемена, в результате атаки в аэропорту начался сильный пожар.