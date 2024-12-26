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Крушение самолета AZAL в Казахстане: Производитель самолета выражает соболезнования

Симоньян мечтает об отправке российских войск в Казахстан

18:08 603

Российская пропагандистка, главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила радиостанции «Эхо», что была бы счастлива отправке войск в Казахстан «разобраться с какими-то бармалеями». Об этом пишет издание «КазТаг».

«Я была бы счастлива, чтобы мы могли себе позволить (воевать) и на Украине, и в Сирии, и, если еще раз позовут разобраться с какими-нибудь бармалеями, в Казахстане», - цитирует издание Симоньян.

Редакция КазТАГ направила на имя Симоньян запрос через форму обратной связи агентства «Россия сегодня», попросив уточнить, кого она считает «бармалеями» и как в целом воспринимает январские события 2022 года в Казахстане.

«КазТаг» напоминает, что Маргарита Симоньян не впервые допускает скандальные заявления в адрес Казахстана. В феврале 2022 года заявление казахстанских дипломатов о том, что Казахстан не признает независимость сепаратистских образований в лице так называемых «ДНР» и «ЛНР» на территории Украины, пропагандистка назвала проявлением неблагодарности. «И чего мы их спасали, спрашивается?» - заявила она, напоминая о введении контингента ОДКБ на территорию Казахстана в ходе январских событий 2022 года

Супруг Симоньян – другой российский пропагандист Тигран Кеосаян также известен своими угрозами и оскорблениями в адрес Казахстана.

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