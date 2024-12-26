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Лукашенко хочет 10 комплексов «Орешника» в Беларуси

18:38 1323

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что республика сможет разместить на своей территории порядка 10 комплексов «Орешник».

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше», - сказал Лукашенко по завершении саммита ЕАЭС, отвечая на вопрос журналиста.

Президент Беларуси повторил свои слова подошедшему в этот момент российского коллеге Владимиру Путину. «Ну десять, куда больше?» - отреагировал Путин. Лукашенко пояснил, что говорит «с запасом».

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс «Орешник» и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

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