На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик

Об этом сообщил на брифинге транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев.

«Обнаружены в ходе осмотра места происшествия два бортовых самописца, которые будут переданы управлению по расследованию авиационных происшествий. Впоследствии они будут уже полностью просмотрены», - рассказал Ордабаев.

Работа с черными ящиками начнется после прибытия 27 декабря из Бразилии экспертов, отметил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

«Приглашены эксперты, они будут завтра. Обязательно это страна-производитель. Это Бразилия, так как самолет там произведен... И они примут решение. Каким образом и как расшифровывать эти самописцы», - пояснил Ластаев.