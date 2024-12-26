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На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик

19:33 3609

Правоохранительные органы Казахстана обнаружили два бортовых самописца на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.

Об этом сообщил на брифинге транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев.

«Обнаружены в ходе осмотра места происшествия два бортовых самописца, которые будут переданы управлению по расследованию авиационных происшествий. Впоследствии они будут уже полностью просмотрены», - рассказал Ордабаев.

Работа с черными ящиками начнется после прибытия 27 декабря из Бразилии экспертов, отметил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

«Приглашены эксперты, они будут завтра. Обязательно это страна-производитель. Это Бразилия, так как самолет там произведен... И они примут решение. Каким образом и как расшифровывать эти самописцы», - пояснил Ластаев.

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