USD 1.7000
EUR 1.7677
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…

19:56 5710

Россия и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию авиакрушения близ Актау, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в Актау, передает агентство Kazinform.

«Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию (согласно УПК РК), но к расследованию авиапроисшествия будут допущены», — сказал вице-премьер.

Тем временем министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил на брифинге, что у самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны.

Как сообщил глава ведомства, первый сигнал от диспетчера воздушного судна поступил в 10:43.

«Воздушное судно Embraer, выполнявшее рейс №8243, входило на запасной аэродром из города Грозный. До захода в воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты и элероны», - заявил Карабаев.

По словам главы Минтранспорта Казахстана, экипаж не имел возможности устойчиво выдержать курс и высоту. «Диспетчер Ростова сообщил, что после предоставления данных о погоде в Махачкале, Баку экипаж принял решение лететь в Актау. В 10:53 руководитель полета Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полета в вышке Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросили реанимацию по прибытии. Незамедлительно руководитель полетов «Казаэронавигации» оповестил все аварийные службы, это пожарная команда и медицинский персонал, о прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт города Актау. Служба сработала на оперативность», - рассказал казахстанский министр.

До входа судна в воздушное пространство Республики Казахстан все аварийные службы аэропорта были готовы к приему самолета, заключил министр.

Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
21:47 1681
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
19:56 5711
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
15:28 3910
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
21:18 2781
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
20:56 2391
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
20:40 20904
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву новость дополнена
20:33 2757
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
19:33 3613
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
18:04 2328
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна видео; обновлено 20:20
20:20 7534
Хаттаб возглавил разведку
Хаттаб возглавил разведку
17:53 4047

ЭТО ВАЖНО

Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
21:47 1681
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
19:56 5711
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
15:28 3910
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
21:18 2781
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
20:56 2391
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
20:40 20904
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву новость дополнена
20:33 2757
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
19:33 3613
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
18:04 2328
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна видео; обновлено 20:20
20:20 7534
Хаттаб возглавил разведку
Хаттаб возглавил разведку
17:53 4047
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться