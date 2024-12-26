Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…

«Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию (согласно УПК РК), но к расследованию авиапроисшествия будут допущены», — сказал вице-премьер.

Россия и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию авиакрушения близ Актау, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в Актау, передает агентство Kazinform.

Тем временем министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил на брифинге, что у самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, отказали системы управления, руль высоты и элероны.

Как сообщил глава ведомства, первый сигнал от диспетчера воздушного судна поступил в 10:43.

«Воздушное судно Embraer, выполнявшее рейс №8243, входило на запасной аэродром из города Грозный. До захода в воздушное пространство Республики Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль высоты и элероны», - заявил Карабаев.

По словам главы Минтранспорта Казахстана, экипаж не имел возможности устойчиво выдержать курс и высоту. «Диспетчер Ростова сообщил, что после предоставления данных о погоде в Махачкале, Баку экипаж принял решение лететь в Актау. В 10:53 руководитель полета Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полета в вышке Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросили реанимацию по прибытии. Незамедлительно руководитель полетов «Казаэронавигации» оповестил все аварийные службы, это пожарная команда и медицинский персонал, о прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт города Актау. Служба сработала на оперативность», - рассказал казахстанский министр.

До входа судна в воздушное пространство Республики Казахстан все аварийные службы аэропорта были готовы к приему самолета, заключил министр.