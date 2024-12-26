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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Объявленных в международный розыск экстрадировали в Азербайджан

20:12 1742

Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мамедова Вусала Шахмалы оглу в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было удовлетворено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Кроме того, ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Юсифова Эльшана Аладдин оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции было удовлетворено Генеральной прокуратурой Грузии.

Поскольку имелись обоснованные подозрения в том, что В.Мамедов совершил умышленное убийство в составе группы лиц по предварительному сговору, а Э.Юсифов - преступления, связанные с хулиганством и незаконным хранением огнестрельного оружия, было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых, за уклонение от следствия они были объявлены в международный розыск.

Э.Юсифова задержали на территории Грузии, Мамедова - на территории России. Обоих доставили в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста.

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