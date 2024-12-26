После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву

Израильская авиакомпания El-Al отменяет все рейсы в Москву после инцидента «со сбитым самолетом AZAL российскими ПВО», сообщают израильские СМИ.

Рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполняться в течение ближайшей недели.

«На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, о том, что самолет «Азербайджанских авиалиний» был сбит российской системой противовоздушной обороны, сообщили сегодня телеканал Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана и агентство Reuters со ссылкой на «четыре источника в Азербайджане, знакомых с ходом расследования».