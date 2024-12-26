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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву

новость дополнена
20:33 2761

Израильская авиакомпания El-Al отменяет все рейсы в Москву после инцидента «со сбитым самолетом AZAL российскими ПВО», сообщают израильские СМИ.

Рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполняться в течение ближайшей недели.

«На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, о том, что самолет «Азербайджанских авиалиний» был сбит российской системой противовоздушной обороны, сообщили сегодня телеканал Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана и агентство Reuters со ссылкой на «четыре источника в Азербайджане, знакомых с ходом расследования».

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После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
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