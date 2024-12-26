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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе

20:56 2399

Решением Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» каждому из пострадавших при крушении на территории Казахстана самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный, будет выдана компенсация в 20 000 манатов. Семье каждого из погибших назначена компенсация в размере 40 000 манатов.

Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

В то же время все пассажиры получат страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и международной практикой.

 

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AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
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