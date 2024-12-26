AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе

Решением Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» каждому из пострадавших при крушении на территории Казахстана самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный, будет выдана компенсация в 20 000 манатов. Семье каждого из погибших назначена компенсация в размере 40 000 манатов.

Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

В то же время все пассажиры получат страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и международной практикой.