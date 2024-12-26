Центробанк Турции впервые почти за два года снизил ставку

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 26 декабря, снизил ключевую ставку на 250 базисных пунктов, опустив ее до уровня 47,5% годовых.

Ставка оказалась снижена впервые почти за два года — в предыдущий раз такое решение ЦБ Турции принимал в феврале 2023 года, когда снизил ставку до 8,5%.

Базовая инфляция в Турции в ноябре практически не изменилась, однако опережающие индикаторы указывают на снижение основного тренда инфляции в декабре, говорится в пресс-релизе регулятора. За последний квартал внутренний спрос, находящийся на дефляционном уровне, продолжил замедляться. Снижение ставки стало более значительным, чем ожидали аналитики.

На предыдущем заседании в ноябре Центральный банк Турции оставил основную процентную ставку на уровне 50% восьмой раз подряд. Это максимум более чем за 20 лет.

Годовая инфляция по итогам октября составила 48,58%, сообщал статистический институт Турции Turkstat. Рост потребительских цен в Турции замедлился до 47,1% в ноябре, но все равно почти в десять раз превышает официальный целевой показатель инфляции в 5%. При этом, по данным статистического института Турции, сильнее всего в ноябре выросли цены на образовательные услуги — на 92,49% по сравнению с прошлым годом. Меньше остальных выросли цены на проезд в транспорте — на 26,24%.