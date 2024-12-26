USD 1.7000
EUR 1.7677
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Центробанк Турции впервые почти за два года снизил ставку

21:05 796

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 26 декабря, снизил ключевую ставку на 250 базисных пунктов, опустив ее до уровня 47,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ставка оказалась снижена впервые почти за два года — в предыдущий раз такое решение ЦБ Турции принимал в феврале 2023 года, когда снизил ставку до 8,5%.

Базовая инфляция в Турции в ноябре практически не изменилась, однако опережающие индикаторы указывают на снижение основного тренда инфляции в декабре, говорится в пресс-релизе регулятора. За последний квартал внутренний спрос, находящийся на дефляционном уровне, продолжил замедляться. Снижение ставки стало более значительным, чем ожидали аналитики.

На предыдущем заседании в ноябре Центральный банк Турции оставил основную процентную ставку на уровне 50% восьмой раз подряд. Это максимум более чем за 20 лет.

Годовая инфляция по итогам октября составила 48,58%, сообщал статистический институт Турции Turkstat. Рост потребительских цен в Турции замедлился до 47,1% в ноябре, но все равно почти в десять раз превышает официальный целевой показатель инфляции в 5%. При этом, по данным статистического института Турции, сильнее всего в ноябре выросли цены на образовательные услуги — на 92,49% по сравнению с прошлым годом. Меньше остальных выросли цены на проезд в транспорте — на 26,24%.

Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
22:32 4
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
21:47 1693
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
19:56 5727
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
15:28 3912
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
21:18 2796
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
20:56 2402
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
20:40 20909
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву новость дополнена
20:33 2763
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
19:33 3619
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
18:04 2331
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна видео; обновлено 20:20
20:20 7540

ЭТО ВАЖНО

Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
22:32 4
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
21:47 1693
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
19:56 5727
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
15:28 3912
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
21:18 2796
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
20:56 2402
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
20:40 20909
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву новость дополнена
20:33 2763
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
19:33 3619
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
18:04 2331
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна видео; обновлено 20:20
20:20 7540
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться