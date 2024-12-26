«Самолет специально перенаправили через Каспий…»

Самолет «Азербайджанских авиалиний» «специально перенаправили через Каспий в надежде, что борт упадет и все следы будут скрыты». Так пишут связанные со Службой безопасности Украины телеграм-каналы.

«Украинские спецслужбы уже имеют записи разговоров, подтверждающие, что это сделали русские. Самолет был сбит ракетой ЗРК «Панцирь» в районе Грозного. В Чечне знали, что подбили пассажирский самолет, поэтому его специально перенаправили в Казахстан через Каспийское море, в надежде, что борт упадет и все следы будут скрыты», - пишут украинские издания.