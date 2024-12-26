USD 1.7000
EUR 1.7677
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

«Самолет специально перенаправили через Каспий…»

заявили в украинских спецслужбах
21:18 2799

Самолет «Азербайджанских авиалиний» «специально перенаправили через Каспий в надежде, что борт упадет и все следы будут скрыты». Так пишут связанные со Службой безопасности Украины телеграм-каналы.  

«Украинские спецслужбы уже имеют записи разговоров, подтверждающие, что это сделали русские. Самолет был сбит ракетой ЗРК «Панцирь» в районе Грозного. В Чечне знали, что подбили пассажирский самолет, поэтому его специально перенаправили в Казахстан через Каспийское море, в надежде, что борт упадет и все следы будут скрыты», - пишут украинские издания.

Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
22:32 8
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
21:47 1696
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
19:56 5730
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
15:28 3913
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
21:18 2800
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
20:56 2405
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
20:40 20911
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву новость дополнена
20:33 2766
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
19:33 3620
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
18:04 2331
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна видео; обновлено 20:20
20:20 7541

ЭТО ВАЖНО

Кадыров предупредил Узбекистан
Кадыров предупредил Узбекистан
22:32 8
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
Блогера арестовали: снимал место крушения самолета AZAL
21:47 1696
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
Казахстан заявляет: у самолета AZAL отказали система управления и руль…
19:56 5730
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка?
Пашинян заболел коронавирусом? Или это отмазка? наш комментарий; все еще актуально
15:28 3913
«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
21:18 2800
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
20:56 2405
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
20:40 20911
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву новость дополнена
20:33 2766
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
19:33 3620
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
18:04 2331
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна
Словесная дуэль Лукашенко и Пашиняна видео; обновлено 20:20
20:20 7541
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться