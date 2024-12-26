Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана

Посол Украины в Соединенном Королевстве генерал Валерий Залужный выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни десятки людей.

На странице в соцсетях украинского посольства в Лондоне сообщается, что посол Украины посетил посольство Азербайджана в Великобритании. В траурной книге Валерий Залужный выразил слова поддержки семьям погибших, пожелал сил и мужества всем, кто испытывает горечь утраты.

«Украина разделяет ваше горе. В это непростое время наши мысли с азербайджанским народом», - заявил украинский посол.