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В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета
Новость дня
В правительстве Азербайджана подтвердили: самолет AZAL сбила российская ракета

Генерал Залужный поехал в посольство Азербайджана

21:32 2345

Посол Украины в Соединенном Королевстве генерал Валерий Залужный выразил соболезнования народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни десятки людей.

На странице в соцсетях украинского посольства в Лондоне сообщается, что посол Украины посетил посольство Азербайджана в Великобритании. В траурной книге Валерий Залужный выразил слова поддержки семьям погибших, пожелал сил и мужества всем, кто испытывает горечь утраты.

«Украина разделяет ваше горе. В это непростое время наши мысли с азербайджанским народом», - заявил украинский посол.

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«Самолет специально перенаправили через Каспий…»
«Самолет специально перенаправили через Каспий…» заявили в украинских спецслужбах
21:18 2804
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
AZAL выплатит компенсацию пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе
20:56 2409
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку
Второй самолет с пострадавшими и телами погибших в авиакатастрофе уже в Баку фото; обновлено 20:40
20:40 20913
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву
После крушения самолета AZAL израильская El-Al отменяет все рейсы в Москву новость дополнена
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На месте крушения самолета AZAL нашли еще один черный ящик
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Лидер хуситов выступает под аккомпанемент израильских ракет
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